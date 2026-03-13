Banksy svelato? L’inchiesta Reuters identifica lo street artist come Robin Gunningham

Un’inchiesta di Reuters ha identificato Robin Gunningham come la persona dietro lo pseudonimo di Banksy, lo street artist britannico noto per mantenere il proprio volto nascosto e per le opere sparse in tutto il mondo. Dopo più di vent’anni di anonimato, la ricerca ha portato alla luce questa possibile identità, alimentando discussioni sulla vera natura dell’artista e sulla sua presenza pubblica.

Per oltre vent’anni Banksy è rimasto uno dei più grandi misteri della cultura contemporanea. Lo street artist britannico ha costruito una carriera globale mantenendo l’anonimato, trasformando il proprio volto nascosto in parte integrante del suo mito. Ora una lunga inchiesta pubblicata da Reuters sostiene di aver identificato con precisione l’uomo dietro lo pseudonimo più famoso della street art: secondo il reportage, Banksy sarebbe Robin Gunningham, artista originario di Bristol già indicato in passato da alcune indagini giornalistiche, ma mai collegato in modo così diretto a documenti ufficiali. L’indagine dell’agenzia di stampa internazionale ricostruisce oltre venticinque anni di storia dell’artista, tra testimonianze, archivi giudiziari e nuovi elementi emersi negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Banksy svelato? L’inchiesta Reuters identifica lo street artist come Robin Gunningham Articoli correlati Reuters ha svelato l’identità dello street artist Banksy attraverso un’inchiestaAttraverso l'inchiesta "In Search of Banksy", Reuters avrebbe svelato la vera identità dell'artista britannico. Leggi anche: «È lui Banksy», svelata una volta per tutte la sua identità. L’indagine partita dall’Ucraina: come è stato scoperto il vero nome dello street artist Contenuti utili per approfondire Robin Gunningham Banksy svelato? L’inchiesta Reuters identifica lo street artist come Robin GunninghamPer oltre vent’anni Banksy è rimasto uno dei più grandi misteri della cultura contemporanea. Lo street artist britannico ha costruito una carriera globale mantenendo l’anonimato, trasformando il ... atomheartmagazine.com Svelata l’identità di Banksy? Un’inchiesta indica l’artista di Bristol Robin GunninghamUn’indagine giornalistica di Reuters collega lo street artist più famoso al mondo a un graffitista britannico nato nel 1973 ... laprovinciadivarese.it