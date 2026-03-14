Banksy svelato | Robin Gunningham ora David Jones

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mistero che ha avvolto Banksy per anni si è dissolto con la conferma che l'artista dietro le sue opere è Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. Dopo molte speculazioni, si è scoperto che il nome reale di Banksy è David Jones, e che Gunningham è il suo vero identità. La rivelazione è stata annunciata ufficialmente, chiudendo un capitolo di mistero nel mondo dell’arte urbana.

Il mistero che ha incantato il mondo per decenni è finalmente svanito sotto la luce dei riflettori: lo street artist noto come Banksy si rivela essere Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. La conferma arriva oggi grazie a un’inchiesta che incrocia vecchi video di polizia e analisi stilistiche dei murales realizzati in zone di conflitto. Sebbene l’identità fosse già stata accennata anni fa, ora i dettagli sono cristallini: Gunningham ha cambiato legalmente il proprio nome registrandosi come David Jones, un appellativo comune quanto Mario Rossi, ma che curiosamente coincide con il nome di battesimo del leggendario musicista David Bowie.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Banksy svelato: Robin Gunningham, ora David Jones

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