Il mistero che ha avvolto Banksy per anni si è dissolto con la conferma che l'artista dietro le sue opere è Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. Dopo molte speculazioni, si è scoperto che il nome reale di Banksy è David Jones, e che Gunningham è il suo vero identità. La rivelazione è stata annunciata ufficialmente, chiudendo un capitolo di mistero nel mondo dell’arte urbana.

Il mistero che ha incantato il mondo per decenni è finalmente svanito sotto la luce dei riflettori: lo street artist noto come Banksy si rivela essere Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. La conferma arriva oggi grazie a un’inchiesta che incrocia vecchi video di polizia e analisi stilistiche dei murales realizzati in zone di conflitto. Sebbene l’identità fosse già stata accennata anni fa, ora i dettagli sono cristallini: Gunningham ha cambiato legalmente il proprio nome registrandosi come David Jones, un appellativo comune quanto Mario Rossi, ma che curiosamente coincide con il nome di battesimo del leggendario musicista David Bowie.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banksy svelato: Robin Gunningham, ora David Jones

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Svelata l'identità di Banksy: si chiama Robin Gunningham e vive sotto il nome di David JonesIl mistero che per decenni ha alimentato il mito dell’arte urbana contemporanea sembra essere giunto a una conclusione definitiva.

Banksy svelato? L’inchiesta Reuters identifica lo street artist come Robin GunninghamPer oltre vent’anni Banksy è rimasto uno dei più grandi misteri della cultura contemporanea.

Una raccolta di contenuti su Robin Gunningham

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Reuters ha svelato l'identità di Banksy. Il mitico writer dell'arte urbana contemporanea si chiama Robin Gunningham, è nato a Bristol nel 1973 e vive sotto il falso nome di David Jones #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/13/reuters-svela-lide - facebook.com facebook

Banksy: in un lungo reportage, Reuters afferma di aver confermato con certezza l’identità dell’artista. Si tratterebbe di Robin Gunningham, graffitista nato a Bristol che negli anni avrebbe cambiato legalmente nome in David Jones. @ultimoranet x.com