Cagliari Juve segna un nuovo record negativo per la Vecchia Signora | non era mai successo in Serie A! Il dato da incubo dall’Unipol Domus

Da juventusnews24.com 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Cagliari e Juventus ha segnato un nuovo record negativo per la Vecchia Signora in Serie A: un dato senza precedenti all’Unipol Domus. Nonostante il possesso palla pari al 78%, la Juventus non è riuscita a ottenere punti, evidenziando una difficoltà che mette in discussione le performance della squadra. Un risultato che invita a riflettere sulle dinamiche e le strategie della formazione bianconera in questa stagione.

Cagliari Juve, il dato condanna i bianconeri: il 78% di palla non basta per fare punti. È la prima volta che accade in Serie A dal 200405. La  Juventus  torna dalla trasferta in Sardegna con un bagaglio pesantissimo, pieno non solo di delusione per il risultato ma anche di un paradosso statistico che fa riflettere. La sconfitta maturata all’Unipol Domus contro il  Cagliari  entra di diritto negli annali del calcio italiano, ma dalla parte sbagliata della storia. Secondo quanto rilevato da  OptaPaolo, infatti, la formazione bianconera è la  prima squadra che ha perso un match di Serie A con un possesso palla di almeno il 78%  da quando questo dato è disponibile, ovvero dalla stagione  200405. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cagliari juve segna un nuovo record negativo per la vecchia signora non era mai successo in serie a il dato da incubo dall8217unipol domus

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve segna un nuovo record negativo per la Vecchia Signora: non era mai successo in Serie A! Il dato da incubo dall’Unipol Domus

Leggi anche: Juve Torino, lo 0-0 nel derby segna un record negativo per Spalletti. È la prima volta nell’era Cairo della Vecchia Signora: c’entra anche Tudor!

Leggi anche: Colpo Cagliari: Juve battuta all’Unipol Domus, decide Mazzitelli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cagliari-Juventus 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Mazzitelli; La Juventus attacca, il Cagliari segna: alla Unipol Domus finisce 1-0; Spalletti, diretta conferenza Cagliari-Juventus: tutte le dichiarazioni; Spalletti: “Voglio tutelare Yildiz, non gli vanno create pressioni”. A Cagliari non sarà titolare.

cagliari juve segna nuovoLa Juventus attacca, il Cagliari segna: alla Unipol Domus finisce 1-0 - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Cagliari - fantacalcio.it

cagliari juve segna nuovoCagliari-Juventus 1-0: video, gol e highlights - I bianconeri non riescono a staccare la Roma in classifica, restano a 39 punti, soggetti al sorpasso dei giallorossi. sport.sky.it

cagliari juve segna nuovoCagliari-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - 1, esito finale di 17 gare tra Juventus e Cagliari in Serie A, è il risultato più frequente tra le due squadre nel massimo campionato; l’ultima volta si è verificato il 6 ottobre 2024: reti, ... sport.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.