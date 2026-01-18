Cagliari Juve segna un nuovo record negativo per la Vecchia Signora | non era mai successo in Serie A! Il dato da incubo dall’Unipol Domus

La partita tra Cagliari e Juventus ha segnato un nuovo record negativo per la Vecchia Signora in Serie A: un dato senza precedenti all’Unipol Domus. Nonostante il possesso palla pari al 78%, la Juventus non è riuscita a ottenere punti, evidenziando una difficoltà che mette in discussione le performance della squadra. Un risultato che invita a riflettere sulle dinamiche e le strategie della formazione bianconera in questa stagione.

Cagliari Juve, il dato condanna i bianconeri: il 78% di palla non basta per fare punti. È la prima volta che accade in Serie A dal 200405. La Juventus torna dalla trasferta in Sardegna con un bagaglio pesantissimo, pieno non solo di delusione per il risultato ma anche di un paradosso statistico che fa riflettere. La sconfitta maturata all’Unipol Domus contro il Cagliari entra di diritto negli annali del calcio italiano, ma dalla parte sbagliata della storia. Secondo quanto rilevato da OptaPaolo, infatti, la formazione bianconera è la prima squadra che ha perso un match di Serie A con un possesso palla di almeno il 78% da quando questo dato è disponibile, ovvero dalla stagione 200405. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cagliari Juve segna un nuovo record negativo per la Vecchia Signora: non era mai successo in Serie A! Il dato da incubo dall’Unipol Domus Leggi anche: Juve Torino, lo 0-0 nel derby segna un record negativo per Spalletti. È la prima volta nell’era Cairo della Vecchia Signora: c’entra anche Tudor! Leggi anche: Colpo Cagliari: Juve battuta all’Unipol Domus, decide Mazzitelli Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cagliari-Juventus 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Mazzitelli; La Juventus attacca, il Cagliari segna: alla Unipol Domus finisce 1-0; Spalletti, diretta conferenza Cagliari-Juventus: tutte le dichiarazioni; Spalletti: “Voglio tutelare Yildiz, non gli vanno create pressioni”. A Cagliari non sarà titolare. La Juventus attacca, il Cagliari segna: alla Unipol Domus finisce 1-0 - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Cagliari - fantacalcio.it

