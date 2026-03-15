Al Maradona, durante una partita, Lameck Banda si è accasciato al suolo e i presenti hanno mostrato segnali di paura. Poco dopo, è stato diffuso un comunicato ufficiale che ha fornito aggiornamenti sulla sua condizione, interrompendo il silenzio precedente. La situazione ha coinvolto gli spettatori e i media presenti nello stadio, che hanno atteso notizie più chiare sulle sue condizioni di salute.

Sono stati attimi di paura quelli che si sono visti allo Stadio Diego Armando Maradona dopo che si è accasciato al suolo Lameck Banda. Il calciatore del Lecce ha accusato un malore che ha spaventato tutti, facendo crollare lo stadio in un silenzio irreale. Il club salentino ha poco fa tranquillizzato tutti sulle sue condizioni: il giocatore è uscito dall’ospedale senza problemi seri. Il comunicato: Banda sta bene ed è uscito dall’ospedale. Pochi minuti fa, il Lecce ha aggiornato sulle condizioni di Lameck Banda con un comunicato. Il club salentino ha annunciato che il calciatore ha abbandonato l’ospedale dopo aver passato la nottata lì. Gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno dato esito negativo, confermando quindi l’assenza di problemi seri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Banda, dal silenzio del Maradona alla bella notizia: il comunicato ufficiale

Articoli correlati

Diego Maradona jr non è più l'allenatore del Portici: il comunicato ufficialeIl tecnico napoletano e la società vesuviana hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di collaborazione Diego Armando Maradona...

Milan Futuro, ufficiale l’ingaggio di Idrissi-Regragui dal Chelsea: il comunicato del clubIl Milan ha preso, per il Progetto Milan Futuro, il fantasista Yahya Idrissi-Regragui, classe 2007: arriva dal Chelsea.

Una raccolta di contenuti su Banda dal silenzio del Maradona alla...

Temi più discussi: Settimana Santa 2026: il calendario degli eventi patrocinati dal Comune di Caltanissetta; Banda si accascia a terra: paura durante Napoli-Lecce - L'Unione Sarda.it; Paura per Banda in Napoli-Lecce: malore nel finale, riprende conoscenza ed esce in barella. Cosa è successo; Serie A, Napoli-Lecce 2-1: Conte la rimonta nella ripresa.

Napoli-Lecce, Banda a terra per malore, via in barella(ANSA) - ROMA, 14 MAR - E' Banda, e non N'dri come dalle prime indicazioni del campo, il giocatore del Lecce rimasto a terra per un malore ... sport.tiscali.it

Malore per Banda nel finale di Napoli-Lecce: l'esterno si accascia a terra a palla lontana, poi si riprendeAl minuto 88, con la partita ormai agli sgoccioli, Lameck Banda ha spaventato tutti per qualche secondo, venendo portato fuori dal campo in barella e poi in ospedale: ora è vigile e sta bene. Nella ma ... msn.com

Esito negativo e sospiro di sollievo: Lameck Banda è tornato a casa dopo il grosso spavento di Napoli-Lecce Dopo l'improvviso malore accusato al Maradona, in seguito a un duro colpo ricevuto sulla parte destra del petto, Banda ha passato la notte all'Ospe facebook

Banda sta meglio: è stato dimesso dall'ospedale. Il comunicato del Lecce #lameckbanda x.com