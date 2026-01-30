Diego Maradona jr non è più l' allenatore del Portici | il comunicato ufficiale

Diego Maradona junior non è più l’allenatore del Portici 1906. Il club vesuviano ha annunciato che hanno deciso di interrompere il rapporto di comune accordo. La decisione arriva dopo divergenze di opinioni sia sul piano tecnico che su quello caratteriale.

Il tecnico napoletano e la società vesuviana hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di collaborazione Diego Armando Maradona junior non è più l'allenatore del Portici 1906. Il club vesuviano ha ufficializzato l'interruzione consensuale del rapporto di collaborazione con il tecnico napoletano “a causa di divergenze caratteriali e tecniche”. “La società tutta esprime profonda gratitudine nei confronti di mister Maradona Jr., ringraziandolo per l'impegno, la dedizione, le qualità umane e professionali dedicate alla causa azzurra. A Diego, un grande in bocca al lupo da parte di tutto il club azzurro”, si legge nel comunicato del Portici.🔗 Leggi su Napolitoday.it

