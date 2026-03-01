Ballardini | Abbiamo tenuto bene il campo possiamo crescere ancora

Il tecnico del team ha commentato la partita dicendo che la squadra ha mantenuto bene il possesso e controllato il gioco. Ha aggiunto che ci sono margini di miglioramento e che la squadra può ancora crescere. Il match si è concluso con un punto che ha lasciato impressioni miste tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita è durata circa tre minuti di analisi.

Un punto che lascia sensazioni contrastanti ma anche qualche segnale positivo. Nel post partita di Avellino–Juve Stabia, terminata 0-0, mister Davide Ballardini analizza la prestazione dei biancoverdi sottolineando soprattutto l'atteggiamento della squadra contro un avversario abituato a comandare il gioco. "Abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra che è solita comandare contro tutti. Se c'era una squadra che meritava di segnare, probabilmente eravamo noi – ha spiegato l'allenatore – ma non siamo stati abbastanza bravi ad attaccare la porta". Ballardini vede comunque aspetti incoraggianti nella prova dei suoi: "Abbiamo fatto una buona partita.

Ballardini: “Abbiamo tenuto bene, possiamo fare ancora meglio”Dopo il pareggio casalingo contro la Juve Stabia, mister Davide Ballardini ha commentato la prestazione dell’Avellino nel derby campano.

