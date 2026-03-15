Bagnara Palmi e Seminara uniscono le forze per il Sentiero

Sabato 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, i comuni di Bagnara Calabra, Palmi e Seminara hanno collaborato per promuovere il Sentiero del Tracciolino. Le tre amministrazioni comunali hanno organizzato iniziative con l’obiettivo di valorizzare questa percorso. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno preso parte alle attività di sensibilizzazione e promozione del sentiero.

Sabato 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, i comuni di Bagnara Calabra, Palmi e Seminara hanno unito le forze per rilanciare il Sentiero del Tracciolino. L’incontro si è tenuto nell’Aula del Consiglio Comunale di Bagnara Calabra, dove si è discusso della strategia per trasformare quel tracciato in una risorsa turistica concreta. La collaborazione tra questi tre enti locali punta a superare le vecchie logiche di isolamento dei singoli comuni. Non si tratta solo di un sentiero pedonale, ma di un’opera infrastrutturale che deve collegare aree diverse del territorio calabrese. La presenza congiunta dei rappresentanti municipali segnala un cambio di passo nella gestione delle risorse naturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagnara, Palmi e Seminara uniscono le forze per il Sentiero Articoli correlati Brindisi: scuola e Asl uniscono le forze contro il tumoreIl 12 marzo, presso l’auditorium del liceo Classico Benedetto Marzolla a Brindisi, si è svolta un’iniziativa cruciale per la salute pubblica. Leggi anche: Sei Comuni uniscono le forze. Verso il distretto Fulcheria Una raccolta di contenuti su Bagnara Palmi e Seminara uniscono le... Discussioni sull' argomento Sentiero del Tracciolino, oggi conferenza stampa congiunta tra i Comuni della Costa Viola — Bagnara Calabra, Palmi e Seminara; REGGIO CALABRIA. Forza Italia proporrà il candidato sindaco. Bagnara, a 10 anni travolta e uccisa in strada: era uscita dall’auto dei genitori rimasta in panneIncidente ieri sull’A2 nei pressi dello svincolo autostradale Bagnara Calabra, località Barritteri, nel comune di Seminara: una bimba di 10 anni è morta travolta da un’auto dopo essere scesa dalla ... fanpage.it Meteo Cronaca (Video): mareggiate in Calabria, le onde invadono il lungomare di BagnaraLa burrasca di maestrale preannunciata è arrivata anche sulle coste tirreniche della Calabria tra il 9 e il 10 Gennaio. Particolarmente colpita risulta la tratta della costa viola tra Palmi, Bagnara e ... ilmeteo.it Don Francesco Cristofaro. . CITTADELLA DELL’IMMACOLATA - Bagnara Calabra . Alle 14:15 meditazione ritiro di Quaresima facebook