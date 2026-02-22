sei comuni uniscono le forze verso il distretto fulcheria

Sei Comuni hanno deciso di collaborare per creare il distretto del commercio Fulcheria. La delibera approvata a Castelleone, con il Torrazzo come simbolo, avvia ufficialmente il progetto. L’obiettivo è rafforzare le attività commerciali locali e attrarre più clienti. La decisione deriva dalla necessità di migliorare l’economia del territorio. La nuova rete commerciale interesserà anche le piccole aziende della zona. La fase operativa del distretto sta per partire.

CASTELLEONE (Cremona) Via libera al distretto diffuso del commercio Fulcheria. Lo ha stabilito una delibera del borgo simboleggiato dal Torrazzo, che dell’iniziativa è capofila. Cinque i partner: Fiesco, Madignano, Montodine, Moscazzano e Ripalta Arpina. Si aggiungono la Confcommercio di Cremona e la Camera di commercio di Cremona, Mantova e Pavia. Il nuovo distretto del commercio faciliterà la partecipazione ai bandi pubblici e favorirà le attività economiche nei sei Comuni. L’alleanza in campo commerciale non è un fatto isolato, visto che i Comuni già collaborano in maniera stabile su altri tavoli quali il Sub ambito sociale e la Cer Fulcheria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

