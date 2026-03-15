Un uomo di 72 anni residente in provincia di Lecco ha aperto un vecchio baule e trovato un libretto di risparmio risalente al 1963. Sul libretto erano depositate solo mille lire, importo che era stato dimenticato nel corso degli anni. Dopo sei decenni, ha scoperto di possedere una somma che si rivela molto più consistente di quanto ricordasse.

Un uomo di 72 anni residente in provincia di Lecco ha scoperto in un vecchio baule un libretto di risparmio dimenticato dal 1963, contenente un deposito iniziale di sole mille lire. Grazie alla capitalizzazione degli interessi e alla rivalutazione monetaria calcolata su oltre sei decenni, quella piccola somma simbolica è lievitata fino a raggiungere un valore stimato di circa 50.000 euro. Il titolare ha ora avviato le procedure legali per la riscossione del credito, che secondo i consulenti non sarebbe caduto in prescrizione poiché il beneficiario è rimasto ignaro dell’esistenza del titolo per tutto questo tempo. persona che conta i soldi (fonte: Unsplash) Il protagonista di questa eccezionale vicenda è Umberto Libassi, un attore teatrale originario dell’Alta Valsassina. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Aveva solo 1000 lire sul vecchio libretto: dopo 60 anni apre quel baule e scopre di avere una fortuna

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