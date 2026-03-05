Ladri in azione nella notte | preso di mira Siniscalchi si indaga

Nella notte tra lunedì e martedì, ladri sono entrati nella zona industriale di Salerno e hanno preso di mira Siniscalchi. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Non ci sono ancora dettagli su eventuali danni o furti specifici. La sicurezza dell’area sta ora diventando oggetto di attenzione da parte delle autorità.

Ladri nella notte tra lunedì e martedì: ad essere preso di mira, Siniscalchi, nella zona industriale di Salerno. Ignoti si sono introdotti nell'edificio, portando via della merce. Si indaga, dunque, per risalire agli autori dell'ennesimo colpo.