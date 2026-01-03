Polizia e municipale in azione a San Berillo Vecchio | sanzioni a quattro attività commerciali

Nella giornata di ieri, la polizia e la municipale hanno svolto controlli nel quartiere San Berillo Vecchio di Catania. L'intervento, parte di un'attività coordinata per garantire maggiore sicurezza, ha portato all'applicazione di sanzioni a quattro attività commerciali presenti nell'area. L’operazione rientra in un più ampio piano di rafforzamento dei servizi di pattugliamento finalizzato a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere.

La polizia ha coordinato, ieri pomeriggio, un'attività di controllo integrato del territorio nel quartiere San Berillo Vecchio, nel contesto dei rafforzati servizi di pattugliamento disposti dalla questura di Catania e finalizzati a reprimere episodi di illegalità diffusa.In particolare, il.

