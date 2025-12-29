Capodanno ad Aversa dopo la rissa stop a fuochi d’artificio e arredi esterni per le attività commerciali

A Aversa, in seguito alla rissa avvenuta il 25 dicembre in via Roma, il sindaco Francesco Matacena ha firmato ordinanze per garantire maggiore sicurezza durante il Capodanno. Sono stati vietati fuochi d’artificio e l’uso di arredi esterni per le attività commerciali, al fine di prevenire incidenti e tutelare l’ordine pubblico nelle celebrazioni di fine anno.

Dopo la rissa scoppiata la sera del 25 dicembre in via Roma, che ha visto coinvolti diversi giovani e durante la quale sono stati lanciati sedie e tavolini, il sindaco di Aversa Francesco Matacena corre ai ripari e firma due ordinanze per rafforzare la sicurezza in città, in vista soprattutto del brindisi di fine anno . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

