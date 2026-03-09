Lavori in arrivo sulla A4 chiudono per una notte stazione e svincolo

Lavori programmati sulla A4 Milano-Brescia comporteranno la chiusura della stazione di Agrate in entrata verso Milano e dello svincolo di collegamento A4A51 Tangenziale est. La chiusura sarà effettiva dalle 21 di giovedì 12 alle 5 di venerdì 13, per permettere ispezioni e interventi di manutenzione su un cavalcavia. Le autorità hanno comunicato le modifiche temporanee ai percorsi.

Sarà svolta attività di manutenzione di un cavalcavia. Le alternative alla viabilità Chiusure in arrivo sulla A4 Milano-Brescia. Per consentire attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia, dalle 21 di giovedì 12 alle 5 di venerdì 13 sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano, e lo svincolo di allacciamento A4A51 Tangenziale est, in uscita per chi proviene da Brescia. Per chi dovrà usare la stazione di Agrate, si consiglia di entrare alla stazione di Monza o di Cavenago, sulla stessa A4, o a Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.