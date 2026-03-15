Un autobus con a bordo pellegrini indiani è uscito di strada e è precipitato in un burrone sulle strade di montagna del Nepal. L’incidente ha causato numerose vittime e feriti, con il veicolo che si è schiantato giù da una scarpata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e recuperare i feriti. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Tragedia sulle strade di montagna del Nepal, dove un autobus con a bordo pellegrini indiani è uscito di strada precipitando in un burrone. Il grave incidente ha provocato la morte di sette persone, mentre diversi altri passeggeri sono rimasti feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il mezzo stava trasportando un gruppo di fedeli di ritorno da un importante luogo di culto induista. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo lungo una strada di montagna particolarmente tortuosa. Il bus stava rientrando dopo la visita al Tempio di Manakamana, uno dei santuari religiosi più venerati della regione. Ogni anno migliaia di pellegrini raggiungono il tempio per pregare e rendere omaggio alla divinità Manakamana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Autobus vola giù dalla scarpata, è strage: morti e feriti

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