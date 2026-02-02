Dalla birra ai pneumatici tutto giù dalla scarpata | le fototrappole incastrano i furbetti dei rifiuti

Dalla birra ai pneumatici, tutto finisce giù dalla scarpata. Le fototrappole hanno incastrato alcuni “furbetti” dei rifiuti che continuano a scaricare di tutto in un’area isolata. Sacchi pieni di immondizia, lattine, rottami e perfino residui di combustione vengono regolarmente abbandonati lungo il pendio, creando una vera discarica a cielo aperto.

Una discarica abusiva lungo la strada, mesi di indagini e appostamenti, poi l’incastro grazie a sistemi di monitoraggio ambientale. Cinque persone nei guai per abbandono illecito di rifiuti nel territorio di Raveo Altro che raccolta differenziata: qui la regola sembrava essere “prendi e lancia”. Lattine di birra, sacchi di rifiuti, pneumatici e perfino residui di combustione finivano regolarmente giù per una scarpata, trasformata nel tempo in una discarica improvvisata a cielo aperto. Un’abitudine tutt’altro che innocua, che è andata avanti per mesi lungo la strada regionale di Esemon, nel territorio di Raveo, fino a quando le fototrappole non hanno messo fine ai “lanci” selvaggi di rifiuti.🔗 Leggi su Udinetoday.it

