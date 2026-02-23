Auto si ribalta nella notte | 24enne in codice rosso

Un'auto si ribalta durante la notte sulla strada provinciale 179 in località Ponte Teano, causando il ricovero urgente di un ragazzo di 24 anni. La vettura ha perso il controllo e si è ribaltata, lasciando il giovane in condizioni critiche. I soccorritori sono intervenuti immediatamente sul posto, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La dinamica dell’incidente sta ancora sendo ricostruita dagli agenti. La strada rimane chiusa al traffico.

Grave incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 179 in località contrada Ponte Teano nel comune di Pontecorvo (Frosinone). L’allarme è scattato alle 00:40 tramite il numero unico di emergenza 112. Alla guida dell’auto un 24enne residente ad Ausonia, unico occupante del mezzo, trovato fuori dall’abitacolo. Il giovane, in condizioni gravissime, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato presso la pista di atterraggio dell’eliambulanza dell’ospedale di Cassino, per poi essere trasferito d’urgenza all’Ospedale San Camillo di Roma. Il ragazzo è attualmente ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

