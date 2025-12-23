Nella notte di ieri, intorno alle 23, si è verificato un incidente stradale in via Galloppo, nel quartiere Torrione di Salerno. Un’auto ha perso il controllo, sbattendo e ribaltandosi, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i coinvolti e mettere in sicurezza l’area.

Paura nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, nel quartiere di Torrione a Salerno, dove si è verificato un incidente stradale in via Galloppo. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si è improvvisamente ribaltata per causa in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Incidente nella notte a Torrione: auto sbanda e si ribalta

Leggi anche: Incidente in Tangenziale, auto sbanda e si ribalta: traffico in tilt

Leggi anche: Incidente a Campolongo di Eboli: auto sbanda e si ribalta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente nella notte a Torrione: auto sbanda e si ribalta; Incidente a Torino Crocetta: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiata; Due incidenti nella notte tra Alba e Canale d’Alba: auto nel canale e scontro auto-moto; Auto esce di strada e prende fuoco, tragedia sfiorata nella notte.

Asiago, tre ventenni morti nella notte. L’auto si è schiantata contro una fontana: “Velocità folle” - Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia hanno perso la vita. quotidiano.net

Schianto nella notte sull’autostrada A1, morta una 22enne e 8 feriti. “Tamponata l’auto in panne” - Casalpusterlengo (Lodi), 24 novembre 2025 – Grave incidente stradale, nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2025, sull’autostrada A1, in direzione Napoli- ilgiorno.it

Asiago, si schiantano nella notte con l'auto contro una fontana: morti 3 ventenni, due feriti - Drammatico incidente nella notte ad Asiago: tre ventenni sono morti e altri due sono rimasti feriti, uno in modo grave, dopo che l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro la fontana al centro ... rainews.it

Il primo messaggio all'una di notte (incidente) , il secondo alle 02.54 (bulletti per strada) il terzo alle 05.00, dieci minuti dopo l'esplosione del bancomat, alzati e corri a Cassano. È cominciata così questa mia tranquilla domenica Poi torna a Bitritto, vai in cam - facebook.com facebook