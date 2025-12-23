Al via i lavori di ristrutturazione del parcheggio di Porta Cappuccina, presso la stazione. Durante le operazioni, sono state multate e rimosse diverse vetture, creando alcune proteste tra gli automobilisti interessati. L’intervento mira a migliorare la struttura, ma ha comportato disagi temporanei per gli utenti. La situazione sarà monitorata per garantire un equilibrio tra lavori e rispetto delle esigenze dei cittadini.

Sono iniziati i lavori del rifacimento parcheggio della stazione, Porta Cappuccina. Ed è avvenuto quello che molti automobilisti (pare una trentina) non volevano accadesse: la multa e rimozione delle loro auto. Gente che evidentemente non aveva visto i segnali o gli avvisi fatti dal Comune di Pesaro nei giorni scorsi. Quindi, auto rimosse dal carroattrezzi e relativa multa. Sono volate le proteste: anche perché molti di quelli che lasciano la macchina lì sono pendolari che poi vanno in stazione per prendere il treno e recarsi al lavoro. "Io prendo il treno tutte le mattine per andare a lavorare a Senigallia – dice Silvana Colonna, invalida al 74% – e quando sono rientrata dal lavoro non ho più trovato la mia auto, che era stata portata via dal carro attrezzi: ho pagato 120 euro per riprenderla ed ora anche 30 euro di multa, per cui ho fatto giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al parcheggio della stazione. Molte auto multate e rimosse: proteste

