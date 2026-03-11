Rubano due auto nel parcheggio della stazione ferroviaria | intervengono i carabinieri

Nel pomeriggio di oggi, due automobili sono state rubate nel parcheggio della stazione ferroviaria. I malviventi sono entrati in azione senza essere visti, portando via i veicoli in breve tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e cercare di rintracciare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio.

Le auto del parcheggio della stazione ferroviaria nel mirino dei malviventi. Due auto sono state trafugate nel pomeriggio di oggi (11 marzo). I militari del reparto territoriale dei carabinieri di Mondragone, impegnati in un servizio perlustrativo, sono intervenuti dopo una segnalazione giunta. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Ladri in azione nel parcheggio della stazione ferroviaria Bentivoglio, avvistati due lupi vicino a un parcheggio: intervengono i carabinieriSegnalazione di un cittadino al 112 nella notte del 2 febbraio: sopralluogo dei militari nei pressi del Canale Emiliano Romagnolo, ma gli animali si... Una selezione di notizie su Rubano due auto nel parcheggio della... Temi più discussi: Scontro in centro a Nardò con l’auto rubata: in codice rosso un 84enne, caccia a tre giovani; Forzano un’auto e rubano una borsa: due denunciati.; Ladri 20enni rubano un'auto in centro e si danno alla fuga: i tre arrestati dai carabinieri dopo due ore di inseguimento; Pisa, rubano Atm pieno di soldi ma se lo dimenticano in auto e fuggono dai carabinieri. Rubano due auto da stazione Sessa-Cellole: una si ribalta durante inseguimento, arrestato 27enneMondragone (Caserta) – La fuga a bordo di un’auto appena rubata termina dopo poche centinaia di metri con un violento incidente e l’arresto del conducente. È ... pupia.tv Rubano 47 fioriere in ottone dal cimitero, due arresti nel TarantinoLa fuga di un'auto carica di 47 fioriere in ottone rubate nel cimitero di Ginosa Marina è stata bloccata dai carabinieri lungo la statale 106, nel Tarantino. (ANSA) ... ansa.it Mesagne, rubano l'attrezzatura a un falegname: recuperata dopo giorni. Denunciato l’autore - News x.com Così Francesco Maria Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie. - facebook.com facebook