Minaccia tutto il condominio a Milano dalla mannaia all' auto bruciata | Sempre armato libero dopo il TSO

Un uomo residente in un condominio di Milano ha minacciato più volte gli abitanti e causato danni, tra cui il rogo di un'auto e l'uso di una mannaia. È stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, ma ora si trova libero. I residenti vivono nel timore di ulteriori azioni violente da parte sua.

Nel quartiere Barona di Milano, gli abitanti di un condominio vivono nella paura a causa del comportamento violento di un uomo, italiano, di circa 40 anni, che si sarebbe reso protagonista di diverse aggressioni e che sarebbe anche stato sottoposto a TSO, trattamento sanitario obbligatorio. L'uomo avrebbe anche tentato di dar fuoco al palazzo con la benzina. Cosa sta succedendo in un condominio di Milano La testimonianza della custode del condominio L'altra testimonianza nel condominio in zona Barona Cosa sta succedendo in un condominio di Milano La trasmissione Mattino Cinque ha affrontato il caso di un italiano di circa 40 anni, che vive in una casa popolare di proprietà del Comune di Milano nel quartiere Barona, diventato l'"incubo" dei vicini.

