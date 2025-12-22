Una collettiva, inaugurata ieri a Ravarino, celebra quattro delle forme espressive più note di arte. "Scultura, pittura, fotografia e poesia: quattro volti dell’arte" trovano spazio in questa singolare mostra " Fest’Arte in Municipio ", organizzata da Pro Loco col patrocinio del Comune, ed allestita nella sala del Consiglio Comunale del piccolo Comune modenese. Gli autori ospitati hanno avuto tutti in qualche modo la possibilità di esprimere il loro legame col territorio locale. Opere di scultura, pittura, fotografia artistica e poesia costituiscono la proposta culturale di oltre venti artisti provenienti da diverse località dell’Emilia-Romagna e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti i volti dell’arte. In municipio 20 artisti espongono le loro opere

