Il Gallery Party 2025 di RizzutoGallery presenta le opere di 16 artisti in mostra a via Maletto 5. L’evento, tradizionale appuntamento natalizio, offre un’occasione per esplorare le creazioni di artisti della galleria e ospiti speciali. La mostra si configura come un momento di confronto e scoperta, arricchendo il panorama culturale della città con una selezione di lavori rappresentativi delle diverse espressioni artistiche.

RizzutoGallery rinnova anche quest’anno uno dei suoi appuntamenti più attesi: il Gallery party, la mostra che, in occasione delle festività natalizie, riunisce artisti della galleria e artisti ospiti. Fino al 31 gennaio 2026, dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19 gli spazi della galleria in via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Warhol, Bansky e Napoli: dal 16 gennaio a Villa Pignatelli in mostra le opere dei due artisti

Leggi anche: Gli anziani diventanto artisti. A Conselice in mostra le loro opere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gallery party 2025: le opere di 16 artisti in mostra in via Maletto 5; Gallery Party 2025.

Gallery Party 2025 - RizzutoGallery rinnova anche quest’anno uno dei suoi appuntamenti più attesi: il GALLERY PARTY, la mostra che, in occasione delle festività natalizie, ... artribune.com