Gallery party 2025 | le opere di 16 artisti in mostra in via Maletto 5
Il Gallery Party 2025 di RizzutoGallery presenta le opere di 16 artisti in mostra a via Maletto 5. L’evento, tradizionale appuntamento natalizio, offre un’occasione per esplorare le creazioni di artisti della galleria e ospiti speciali. La mostra si configura come un momento di confronto e scoperta, arricchendo il panorama culturale della città con una selezione di lavori rappresentativi delle diverse espressioni artistiche.
RizzutoGallery rinnova anche quest’anno uno dei suoi appuntamenti più attesi: il Gallery party, la mostra che, in occasione delle festività natalizie, riunisce artisti della galleria e artisti ospiti. Fino al 31 gennaio 2026, dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19 gli spazi della galleria in via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Warhol, Bansky e Napoli: dal 16 gennaio a Villa Pignatelli in mostra le opere dei due artisti
Leggi anche: Gli anziani diventanto artisti. A Conselice in mostra le loro opere
Gallery party 2025: le opere di 16 artisti in mostra in via Maletto 5; Gallery Party 2025.
Gallery Party 2025 - RizzutoGallery rinnova anche quest’anno uno dei suoi appuntamenti più attesi: il GALLERY PARTY, la mostra che, in occasione delle festività natalizie, ... artribune.com
Le feste sono finite, ma il GALLERY PARTY continua... Fino al 31 gennaio, dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.