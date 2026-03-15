Attraversamento pericoloso all’angolo di viale Moro

All’angolo tra viale Moro e il viuzzo della Marzoppina si trova un attraversamento pedonale molto pericoloso. La posizione del passaggio è vicino alla curva, rendendolo cieco e difficile da vedere per chi guida. Con il traffico che passa in quella zona, c’è il rischio concreto di incidenti tra auto e pedoni. La situazione desta preoccupazione tra chi attraversa e chi transita in zona.

Si corre il rischio di finire schiacciati da un’auto. Viale Moro, angolo viuzzo della Marzoppina. Il passaggio pedonale è attaccato alla curva, cieco. In quel tratto c’è un semaforo ma chi svolta a destra a il via libera. Le auto sul vialone vanno a velocità sostenuta, affrontano la curva a destra che pare di essere a Monza durante il Gp. Chi attraversa la strada si fa il segno della croce prima di affrontare le strisce. "Correndo a piedi – racconta uno dei residenti che ha scritto all’amministrazione per chiedere di intervenire – e svolgendo allenamenti costanti per le vie di Scandicci, più volte mi son trovato a passare da quello snodo, vi assicuro che ci vogliono riflessi pronti specialmente se stai correndo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attraversamento pericoloso all’angolo di viale Moro Articoli correlati Viale Campania: "Il maxi cantiere è pericoloso"Proseguono i lavori per il risanamento del collettore fognario in viale Campania, ma con alcuni disagi per i residenti. Allegria Festival sul viale Aldo Moro, disposti divieti e modifiche alle circolazioneUn'ordinanza della polizia municipale di Reggio Calabria con modifiche e restrizioni della circolazione è stata emanata dal dirigente Salvatore Zucco... Approfondimenti e contenuti su Attraversamento pericoloso Argomenti discussi: Attraversamento pericoloso all’angolo di viale Moro; Tragedia in strada Altessano: dopo l’incidente mortale cambia l’incrocio, ecco cosa succede. Pensionata investita e uccisa, cambia l'incrocio: meno corsie e un attraversamento rialzatoDue anni dopo la tragedia arriva un intervento per migliorare la sicurezza dell’attraversamento pedonale di strada Altessano, tra corso Cincinnato e via Fiesole (quartiere Lucento). Proprio in ... torinoggi.it