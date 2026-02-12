Viale Campania | Il maxi cantiere è pericoloso

Proseguono i lavori di risanamento del collettore fognario in viale Campania. Il cantiere resta aperto, ma i residenti segnalano disagi e preoccupazioni per la sicurezza. La strada è tuttora interessata ai lavori, che non sembrano ancora aver portato a una soluzione definitiva. Intanto, le auto passano tra le barriere, mentre i cittadini si chiedono quanto dureranno ancora i disagi.

Proseguono i lavori per il risanamento del collettore fognario in viale Campania, ma con alcuni disagi per i residenti. A sollevare il caso è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni, parlando di preoccupazioni legate allo spostamento dell’area di cantiere: "La chiusura di un passaggio pedonale ha dirottato il traffico in un’area molto frequentata da pedoni e ciclisti. Si tratta inoltre dell’unico accesso per diversi condomini, esponendo quotidianamente i residenti a una situazione di oggettivo pericolo". Secondo Arbizzoni, molte persone sono costrette a muoversi sul ciglio della carreggiata, in un tratto privo di marciapiede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

