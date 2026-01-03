Allegria Festival sul viale Aldo Moro disposti divieti e modifiche alle circolazione
L'organizzazione del “Allegria Festival - Christmas Edition” sul viale Aldo Moro a Reggio Calabria prevede alcune modifiche alla circolazione e divieti temporanei, come stabilito dall’ordinanza della polizia municipale. La disposizione, firmata dal dirigente Salvatore Zucco, mira a garantire la sicurezza durante l’evento, promosso dall’associazione “Calabria Dietro le Quinte”. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni per evitare disagi durante le giornate della manifestazione.
Un'ordinanza della polizia municipale di Reggio Calabria con modifiche e restrizioni della circolazione è stata emanata dal dirigente Salvatore Zucco in occasione dell’evento “Allegria Festival - Christmas Edition”, promosso dall’associazione culturale “Calabria Dietro le Quinte” e in programma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
