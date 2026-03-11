Zes Umbria nasce l’Unità di missione regionale per coordinare sviluppo e investimenti | promozione territoriale e coordinamento con la Presidenza del Consiglio

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato la creazione dell’Unità di missione ZES Umbria, una struttura tecnico-organizzativa incaricata di coordinare le attività legate alla Zona Economica Speciale. Questa unità si occuperà anche della promozione territoriale e del supporto alle azioni di attrazione degli investimenti, collaborando con la Presidenza del Consiglio per le iniziative correlate.

