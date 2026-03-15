Attenzione all' ambiente e inclusione sociale | nel Lecchese nasce la stoviglioteca due volte etica

A Oggiono nasce la “SFAviglioteca”, una stoviglioteca che combina attenzione all’ambiente e inclusione sociale. Il progetto mira a ridurre lo spreco di stoviglie usa e getta e a favorire l’inclusione attraverso la condivisione di utensili riutilizzabili. La stoviglioteca si rivolge a cittadini e associazioni, promuovendo pratiche sostenibili e sociali nel territorio del Lecchese.

A Oggiono prende vita un progetto che unisce attenzione all’ambiente e inclusione sociale: la “SFAviglioteca”, una stoviglioteca due volte etica. Il modello della stoviglioteca, nato in Europa tra il 2018 e il 2020 si ispira ai principi dell’economia circolare e della condivisione: è, infatti, una sorta di “biblioteca di stoviglie” dove è possibile prendere in prestito piatti, bicchieri e posate rigorosamente lavabili, contribuendo così in modo concreto a diminuire l’utilizzo di plastica usa e getta e, di conseguenza, l’impatto ambientale che ne deriva. Nella nuova stoviglioteca di Oggiono, però, non si lavora solo per la tutela dell’ambiente, bensì anche in favore dell’inclusione delle persone più fragili. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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