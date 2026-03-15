Attacco spuntato e poco incisivo Troppi errori a centrocampo

Nel match, il portiere ha avuto un intervento decisivo sul gol, ma nel resto della partita si è limitato a osservare senza molte azioni da protagonista. La squadra ha mostrato un attacco poco efficace e ha commesso numerosi errori a centrocampo, rendendo difficile mantenere il controllo del gioco. La partita si è conclusa con un risultato che evidenzia le difficoltà offensive e la scarsa incisività generale.

SARACCO 6. Sul gol-partita si distende, ma la palla è precisa nell’angolino. Per il resto altra partita praticamente da spettatore, anche se una volta lo salva la traversa. PAOLIERI 6. Fa il suo dovere lungo la corsia di destra e soprattutto nel primo tempo non si risparmia nelle sortite in avanti. SAPOLA 6. Dire che dietro il Pontedera abbia corso pericoli sarebbe ingiusto. Tiene a bada gli avversari senza faticare. LEO 6. Prestazione ordinata e in pieno controllo. MBAMBI 6. Schierato quarto difensore a destra, trova anche il modo di spingere e calciare a rete. Sul gol viene preso in contropiede. KABASHI 6. Parte bene e comanda il gioco di squadra entrando nelle azioni più pericolose. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attacco spuntato e poco incisivo. Troppi errori a centrocampo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: troppi errori per Carrara, tra poco Vittozzi Un mix di speranza e amarezza nelle parole dei tifosi. "A Palermo segnali incoraggianti ma non basta. Attacco poco incisivo, più spazio ad Artistico»"A Palermo segnali incoraggianti, dai neo acquisti input di qualità, ma restano limiti evidenti in difesa e in attacco, urgono rinforzi.