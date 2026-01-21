I tifosi del Palermo riconoscono segnali incoraggianti, soprattutto dai nuovi acquisti che portano qualità alla squadra. Tuttavia, persistono limiti evidenti sia in difesa sia in attacco, evidenziando la necessità di ulteriori rinforzi. La speranza di miglioramento coesiste con la consapevolezza delle lacune ancora presenti, lasciando un senso di amarezza ma anche di fiducia in vista delle prossime sfide.

"A Palermo segnali incoraggianti, dai neo acquisti input di qualità, ma restano limiti evidenti in difesa e in attacco, urgono rinforzi. E Artistico deve giocare titolare". I tifosi aquilotti, pur masticando amaro per l’ennesima sconfitta dei bianchi, invitano a non mollare: "Contro l’Avellino tutti al Picco per vincere. Crediamoci". E’ preoccupato Gianluca Borrini: "Purtroppo la situazione di classifica, dopo l’immeritata sconfitta di Palermo, è drammatica. Al ‘Barbera’ si sono viste note lieti dai neo acquisti Sernicola, Adamo e Valoti, mentre non capisco il motivo per il quale l’attaccante più in forma della squadra qual è Artistico non giochi titolare, è un giocatore che ci mette il cuore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un mix di speranza e amarezza nelle parole dei tifosi. "A Palermo segnali incoraggianti ma non basta. Attacco poco incisivo, più spazio ad Artistico»

Un mix di speranza e amarezza nelle parole dei tifosi. A Palermo segnali incoraggianti ma non basta. Attacco poco incisivo, più spazio ad Artistico»Malgrado la buona prestazione restano alcuni limiti evidenti La carenze maggiori in difesa e ci manca un goleador. sport.quotidiano.net

