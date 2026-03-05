LIVE Biathlon Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | troppi errori per Carrara tra poco Vittozzi

Durante la gara di biathlon individuale femminile a Kontiolahti, Carrara ha commesso diversi errori, mentre Vobornikova ha mantenuto un punteggio perfetto e si è posizionata in testa. A breve, sarà il turno di Vittozzi, che si prepara a scendere in pista. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale e sorprese lungo il percorso.

17.32. Non sbaglia Batovska Fialkova in piedi e va al comando dopo due poligoni 17.28: Doppio errore di Carrara nel secondo poligono, è praticamente fuori dai giochi 17.22: Un errore per Tandrevold a terra, due errori per Heijdenborg, zero di Batovska Fialkova che è in testa 17.20: Zero di Lehtonen che è quarta dopo il primo poligono, Grotian sbaglia a terra ed è a 1' 17.16: Zero di Horodna che è terza a 22" dalla testa, Carrara in testa al km 2.4 17.15: Zero anche per Chauveau che è lenta sugli sci e si inserisce al secondo posto a 7" dalla testa 17.03: Il confronto per la vittoria vedrà comunque al via molte delle protagoniste della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: troppi errori per Carrara, tra poco Vittozzi LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: l’Italia riparte da Lisa VittozziBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a... LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi è l’ultima dei MohicaniBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a... Arriva con UNDICI MINUTI di RITARDO al traguardo Tutto quello che riguarda LIVE Biathlon Individuale femminile.... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: l’Italia riparte da Lisa Vittozzi; Kontiolahti | Individuale femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del mondo. LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi è l’ultima dei MohicaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist individuale femminile Kontiolahti, tv, streamingOggi, giovedì 5 marzo, inizia la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Kontiolahti ... oasport.it Marco Pisani e Cristian Toninelli sono i volti del Biathlon paralimpico azzurro per MilanoCortina2026 ! In gara per l'Italia Marco Pisani, Cristian Toninelli - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Doppietta francese, Dorothea Wierer si congeda dal biathlon con un quinto posto nella mass start #ANSA x.com