Attacco a base in Kuwait distrutto un MQ-9A ‘Predator’ Generale Bertolini | Missione continua

Nella base di Ali Al Salem in Kuwait, un MQ-9A ‘Predator’ è stato distrutto in un attacco. Il generale Bertolini ha dichiarato che, sebbene si tratti di una perdita, questa non compromette in modo significativo l’operatività complessiva del contingente presente nella zona, poiché la missione si basa su più mezzi e non su uno solo. La missione continua senza interruzioni.

(Adnkronos) – "Il 'velivolo a pilotaggio remoto' colpito nella base di Ali Al Salem, in Kuwait, è sicuramente una perdita, ma non incide, credo, in maniera così rilevante sull'operatività di tutto il nostro contingente presente lì, anche perché la missione non è che si regge su un singolo mezzo. C'è solo da prendere atto che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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