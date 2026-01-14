Atalanta Kolasinac verso la convocazione col Pisa C’è Kossounou

L’Atalanta si prepara alla sfida contro il Pisa di venerdì 16 gennaio all’Arena Garibaldi. Kolasinac, dopo l’allenamento parziale di mercoledì, potrebbe essere convocato, mentre Kossounou si avvicina alla completa disponibilità. La squadra si sta allenando con attenzione in vista di questa importante trasferta, valutando le condizioni dei giocatori per ottimizzare le scelte di formazione.

CALCIO. Mercoledì 14 gennaio il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere disponibile per la gara di venerdì 16 all’Arena Garibaldi (20,45). L’ivoriano è rientrato a Zingonia, Bellanova verso il forfait. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

