Atalanta Kolasinac verso la convocazione col Pisa C’è Kossounou
L’Atalanta si prepara alla sfida contro il Pisa di venerdì 16 gennaio all’Arena Garibaldi. Kolasinac, dopo l’allenamento parziale di mercoledì, potrebbe essere convocato, mentre Kossounou si avvicina alla completa disponibilità. La squadra si sta allenando con attenzione in vista di questa importante trasferta, valutando le condizioni dei giocatori per ottimizzare le scelte di formazione.
CALCIO. Mercoledì 14 gennaio il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere disponibile per la gara di venerdì 16 all’Arena Garibaldi (20,45). L’ivoriano è rientrato a Zingonia, Bellanova verso il forfait. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Atalanta, Kolasinac punta la convocazione col Milan
Leggi anche: Atalanta, corsa in salita per Bellanova e Kolasinac. Palladino attende Kossounou
Atalanta, Kolasinac verso la convocazione col Pisa. C’è Kossounou; Atalanta al lavoro verso Pisa: Bellanova e Kolasinac in miglioramento, Djimsiti da valutare; Fantacalcio Atalanta, Scamacca e Kolasinac in dubbio per il Torino: le condizioni; Atalanta, Kolasinac e Bellanova in dubbio col Pisa.
Atalanta, Kolasinac verso la convocazione col Pisa. C’è Kossounou - Mercoledì 14 gennaio il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere disponibile per la gara di venerdì 16 all’Arena Garibaldi 20,45. ecodibergamo.it
Atalanta verso Pisa: Kolasinac parzialmente in gruppo - A due giorni dalla trasferta sul campo del Pisa, valida per la 21ª giornata di Serie A Enilive, l’Atalanta ha intensificato il lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia, dove nella mattinata di ... calcioatalanta.it
Atalanta al lavoro verso Pisa: Bellanova e Kolasinac in miglioramento, Djimsiti da valutare - L'esterno è tornato in campo dopo l'infortunio, per venerdì sera potrebbe strappare la convocazione in extremis. bergamonews.it
Verso Pisa: quattro assenti per Palladino. Kolasinac e Bellanova lavorano sul campo - TuttoAtalanta.com facebook
#Kolasinac e #Bellanova in valutazione nei prossimi giorni per capire se saranno disponibili per Pisa- #Atalanta x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.