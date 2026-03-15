Asti chiuderà temporaneamente l’ufficio dedicato ai pass e ai permessi ZTLZTM dal 16 al 23 marzo in previsione delle consultazioni elettorali. Durante questo periodo, i cittadini non potranno accedere ai servizi relativi a queste pratiche presso gli uffici comunali. La chiusura riguarda un intervallo di una settimana, senza altre modifiche o aperture straordinarie previste.

La città di Asti vivrà una pausa amministrativa specifica tra il 16 e il 23 marzo, quando l’ufficio dedicato ai Pass e ai permessi ZTLZTM rimarrà chiuso. Questa interruzione temporanea non è dovuta a carenze organizzative, ma risponde a un preciso bisogno civico legato alle consultazioni referendarie previste per i giorni 22 e 23 del mese corrente. L’assenza dell’ufficio sarà totale in questo arco temporale, poiché tutto il personale verrà distaccato per supportare l’Ufficio Elettorale comunale. Solo a partire dal mercoledì 25 marzo le attività torneranno alla normalità con gli orari consueti. Logistica elettorale come priorità civica. Il rimpasto delle risorse umane all’interno della macchina comunale evidenzia come la democrazia diretta richieda uno sforzo logistico considerevole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti: ufficio ZTL chiuso fino al 23 marzo per il voto

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