Asti | Ecocentro chiuso il 16 marzo per lavori

L’Ecocentro di Asti, situato in via Ceca, sarà chiuso lunedì 16 marzo per lavori di ammodernamento che coinvolgono entrambi gli accessi. La chiusura è prevista esclusivamente per quella giornata, durante la quale non sarà possibile conferire materiali presso il centro. L’intervento riguarda specificamente il potenziamento e l’aggiornamento delle strutture esistenti.

L’Ecocentro di Asti, situato in via Ceca, interromperà il suo servizio ordinario lunedì 16 marzo a causa di interventi di ammodernamento che interessano entrambi gli accessi. La chiusura temporanea mira a migliorare le strutture per accogliere meglio i cittadini, con la riapertura prevista già dal giorno successivo. Gli orari di apertura rimarranno invariati rispetto al passato, mantenendo la distinzione tra utenze domestiche e altre tipologie di utenti nei giorni specifici. La logistica dell’interruzione e il ritorno all’attività. Il blocco dell’accesso avviene in un momento critico per la gestione dei rifiuti urbani, dove ogni giorno di chiusura ha un peso specifico sulla routine delle famiglie astigiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti: Ecocentro chiuso il 16 marzo per lavori Articoli correlati Al via i lavori per la realizzazione del nuovo Ecocentro a GiareSono stati consegnati i lavori per la costruzione del nuovo Ecocentro di Mira che sorgerà nella zona artigianale di Giare in via Maestri del Lavoro,... Cau di Podenzano chiuso dal 16 marzo per «interventi edilizi»I servizi del Cau (Centro di assistenza e urgenza) e della continuità assistenziale di Podenzano, situati all’interno della Casa della Comunità (via... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Asti Ecocentro chiuso il 16 marzo per... Temi più discussi: Asp: Ecocentro chiuso lunedì 16 marzo; Lunedì 16 l’Ecocentro di via Ceca rimarrà chiuso; L’ecocentro chiuso per lavori lunedì 16 marzo; Ecocentro di via Ceca chiuso per un giorno per lavori di ammodernamento. Ecocentro di via Ceca chiuso per un giorno per lavori di ammodernamentoRiapertura prevista martedì 17 marzo con orari consueti; sabato e seconda domenica del mese riservati alle utenze domestiche ... lavocediasti.it Lunedì 16 l’Ecocentro di via Ceca rimarrà chiusoA seguito di lavori di ammodernamento che coinvolgeranno entrambi gli ingressi, lunedì 16 marzo l’Ecocentro di via Ceca rimarrà CHIUSO. lanuovaprovincia.it 11 marzo 2026 - Montemagno (Asti) Il castello dei Conti Calvi di Bergolo e le strette viuzze medioevali del ricetto. - facebook.com facebook