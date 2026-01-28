Altavilla Irpina Libera e gli studenti | la memoria come scudo contro mafia e droga

Questa mattina ad Altavilla Irpina, alla scuola “Caruso”, si è svolto un incontro tra gli studenti e Davide Perrotta di Libera Avellino. Perrotta ha parlato di come mantenere viva la memoria possa aiutare a combattere mafia e droga, invitando i giovani a conoscere e ricordare le vittime per non dimenticare mai. È stato un momento di confronto diretto, senza fronzoli, dove studenti e rappresentanti di Libera si sono messi a disposizione per ascoltare e riflettere.

Incontro nella scuola "Caruso": storie, cronaca e consapevolezza tra le nuove generazioni per resistere al potere criminale Oggi, 28 gennaio 2026, ad Altavilla Irpina, alla scuola "Caruso", Davide Perrotta, referente di Libera Avellino, ha incontrato gli studenti. Ha parlato di memoria. Di chi non c'è più, di chi è stato ucciso senza colpa, di chi ha scelto una vita onesta e l'ha pagata con la morte. La realtà di un territorio dove il traffico di droga non è leggenda, ma cronaca recentissima. Dove un furgone della Protezione Civile, simbolo di aiuto e sicurezza, è stato usato come scudo per trasportare cocaina da Napoli fino ai vicoli irpini.

