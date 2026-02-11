Mussomeli ricorda Padre Puglisi | un incontro tra studenti e testimoni contro la mafia

Mussomeli ha ricordato Padre Puglisi con un incontro tra studenti e testimoni. L’aula era piena di ragazzi che ascoltavano con attenzione, anche grazie a una connessione online che ha permesso a un testimone di parlare direttamente con loro. Un momento forte, dedicato a mantenere viva la memoria di chi si è battuto contro la mafia.

Un Prete Contro la Mafia: Mussomeli, le Terze Classi Dialogano con la Memoria di Padre Puglisi. Mussomeli, 10 febbraio 2026 – Un'aula gremita, volti giovani e attenti, e una connessione virtuale che ha portato direttamente in classe un testimone prezioso. Ieri pomeriggio, l'Istituto "Leonardo Da Vinci" di Mussomeli ha ospitato un incontro significativo tra gli studenti delle classi terze e il giornalista e scrittore Roberto Mistretta, arricchito dalla partecipazione in streaming di Giuseppe Carini, testimone di giustizia. L'obiettivo: ripercorrere la vita e l'impegno di Padre Pino Puglisi, figura emblematica nella lotta contro la mafia in Sicilia.

