Durante la notte, un uomo è stato vittima di un assalto in villa da parte di banditi armati di asce e pugnali. I malviventi hanno incappucciato e picchiato l’uomo, sequestrandolo nel bagno dell’abitazione. L’attacco ha causato danni alla casa e ha generato grande paura tra i presenti. L’episodio si è verificato in una zona di campagna vicino a Valle Salimbene.

Valle Salimbene (Pavia), 15 marzo 2026 – Le botte, il sequestro nel bagno, la paura di trovarsi faccia a faccia con dei malviventi e i danni alla casa. Per 70 euro. A tanto ammonta il bottino della rapina avvenuta venerdì sera in una villa di Motta San Damiano, una frazione di Valle Salimbene. Attorno alle 22, mentre il proprietario si trovava solo in casa, tre banditi hanno forzato le imposte, spaccato il vetro di una finestra e sono entrati. “Erano cattivi e determinati – racconta Walter Piacentini, 64 anni, ancora sconvolto per la rapina subita –, mi hanno picchiato dandomi a mani nude un forte colpo sulla nuca”. I malviventi con il volto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalto in villa con asce e pugnali, la notte da incubo di Walter Piacentini in mano ai banditi: “Mi hanno incappucciato e picchiato senza pietà”

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