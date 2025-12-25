San Jacopo | Mi hanno picchiato e poi sono scappati 52enne soccorso la notte di Natale e portato all' ospedale

I volontari della Svs lo hanno trovato a terra la notte di Natale con un importante trauma cranico e per questo un 52enne è stato trasferito all'ospedale per le cure del caso. Le circostanze che hanno portato i soccorritori in Largo Bellavista sono ancora in fase di accertamento da parte delle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

