Asian Film Festival dal 7 al 15 aprile a Roma

Dal 7 al 15 aprile il Cinema Farnese di Roma ospita la 23esima edizione dell'Asian Film Festival, evento che presenta una selezione di film provenienti dall'Asia. Durante la manifestazione saranno proiettate diverse pellicole, con incontri e attività legate alla cinematografia asiatica. La rassegna si svolge nel cuore della capitale, coinvolgendo pubblico e professionisti del settore.

Roma, 15 mar. (askanews) – Dal 7 al 15 aprile il Cinema Farnese di Roma ospita la 23esima edizione di Asian Film Festival, appuntamento storico che da oltre vent’anni porta nella Capitale il meglio del cinema dell’Estremo Oriente, consolidandosi come un punto di riferimento in Italia per il cinema asiatico contemporaneo. L’edizione 2026 presenta 36 lungometraggi – 18 in concorso, 9 nella sezione Newcomers, 9 fuori concorso – oltre a 10 cortometraggi, offrendo una panoramica cinematografica che attraversa Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Filippine, Malesia, Cina, Vietnam, Singapore, Cambogia, Hong Kong e Taiwan. Asian Film Festival conferma così il suo ruolo di ponte culturale tra Roma e l’Asia, con una programmazione che unisce il grande cinema d’autore a opere capaci di intercettare un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Festival, Verona: Believe Film Festival e ACEC portano “Doso” in sala dal 9 al 15 febbraioIl Believe Film Festival, primo festival italiano interamente dedicato ai cortometraggi realizzati da autori giovani e giovanissimi tra i 14 e i 24... Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonoreRoma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... A Brief History of the Mazda RX-7 Una selezione di notizie su Asian Film Festival Temi più discussi: Asian Film Festival 2026, apre Girl di Shu Qi; Asian Film Festival: a Roma torna il grande cinema dell’Estremo Oriente; Partecipazione italiana al Focus Asia del Far East Film Festival; Festival di cinema - Modalità di organizzazione di eventi culturali. Asian Film Festival dal 7 al 15 aprile a RomaRoma, 15 mar. (askanews) – Dal 7 al 15 aprile il Cinema Farnese di Roma ospita la 23esima edizione di Asian Film Festival, appuntamento storico che da oltre vent’anni porta nella Capitale il meglio de ... askanews.it Asian Film Festival è sulla rampa di lancio. L’edizione numero 23 si terrà infatti dal 7 al 15 aprile al…Asian Film Festival è sulla rampa di lancio. L'edizione numero 23 si terrà infatti dal 7 al 15 aprile al Cinema Farnese di Campo dei Fiori a Roma. La ... ciakgeneration.it A pochi giorni dall'inizio dell' #AsianFilmFestival, martedì 17 marzo si terrà l'incontro "Festival di cinema – Modalità di organizzazione di eventi culturali", nell’ambito del ciclo di seminari "Le Professioni della Mediazione", promosso dal Corso di Laurea in Medi x.com Un tuffo nel passato, la scena iniziale di Cold Fish (2010) diretto da Sion Sono presentato in concorso nella 9° edizione #asianfilmfestival #AsianCinema #coldfish #SionSono facebook