Festival Verona | Believe Film Festival e ACEC portano Doso in sala dal 9 al 15 febbraio

BELIEVE FILM FESTIVAL 15 AL 18 OTTOBRE 2026 IL BELIEVE FILM FESTIVAL E ACEC INSIEME PER SOSTENERE IL CINEMA DEI GIOVANI:IL CORTOMETRAGGIO “DOSO” IN PROGRAMMAZIONE NELLE SALE DAL 9 AL 15 FEBBRAIO 2026 Il Believe Film Festival, primo festival italiano interamente dedicato ai cortometraggi realizzati da autori giovani e giovanissimi tra i 14 e i 24 anni, conferma anche nel 2026 la propria vocazione: scoprire, sostenere e valorizzare il nuovo cinema che nasce dal basso. Nato nel 2018 e ospitato ogni anno a Verona, il Festival è organizzato da un team di giovani professionisti e volontari dell’associazione Believe APS e tornerà con la sua prossima edizione dal 15 al 18 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

