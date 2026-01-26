Chiusure sulla Diramazione Roma Sud | stop al traffico tra San Cesareo e l' A1 Tutte le informazioni

Per chi percorre la Diramazione Roma Sud, si segnala una chiusura temporanea tra San Cesareo e l’A1. Autostrade per l’Italia ha comunicato l’interruzione del traffico in questo tratto, principalmente nelle ore notturne. Si consiglia di pianificare diversamente il viaggio e di consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

Il provvedimento, necessario per consentire lavori sulla tratta, interesserà il segmento dal km 5 al km 0 in direzione A1 Attenzione per chi viaggia nelle ore notturne sulla D19 – Diramazione Roma Sud. Autostrade per l'Italia ha annunciato nelle ore scorse la chiusura temporanea del tratto di allacciamento compreso tra la stazione di San Cesareo e l'interconnessione con l'A1 Milano-Napoli. Il provvedimento, necessario per consentire lavori sulla tratta, interesserà il segmento dal km 5 al km 0 in direzione A1. Lo stop al traffico sarà attivo per due notti consecutive. Dalle ore 22:00 di oggi, lunedì 26 gennaio, alle ore 05:00 di martedì 27 gennaio; Dalle ore 22:00 di martedì 27 gennaio alle ore 05:00 di mercoledì 28 gennaio.

