A14 diramazione per Ravenna chiusure notturne per gli svincoli di Lugo e Cotignola

Questa notte, sulla D14 per Ravenna, gli svincoli di Lugo e Cotignola resteranno chiusi. La chiusura di Lugo, in uscita dalla A14 Bologna-Taranto, durerà dalle 22 di domenica alle 5 di lunedì, per permettere lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Gli automobilisti dovranno trovare percorsi alternativi.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 15 alle 5:00 di lunedì 16 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.In alternativa si consiglia di uscire allo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, sulla D14 Diramazione per Ravenna, si renderanno necessarie chiusure notturne per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Per lavori di pavimentazione, sulla D14 Diramazione per Ravenna, il tratto tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola sarà chiuso nelle notti di mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, dalle 21:00 alle 5:00.

D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNAD14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNARoma, 10 febbraio 2026 - Sulla D14 Diramazione per Ravenna, ... trasporti-italia.com

D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO ALLLACCIAMENTO A14-LUGOD14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO ALLLACCIAMENTO A14-LUGO Roma, 4 febbraio 2026 - E' stato aggiornato il ... trasporti-italia.com

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 5 di lunedì 2 alle 5:00 di lunedì 9 febbraio, in modalità continuativa. - facebook.com facebook

