ascolti tv ieri sabato 14 marzo chi ha vinto tra sanremo top sal da vinci in concerto e in altre parole

Sabato 14 marzo 2026, le principali reti televisive hanno proposto diverse alternative: su uno schermo si è svolto il consueto appuntamento con Sanremo Top, mentre dall’altra parte c’era il concerto di Sal da Vinci e l’evento In altre parole. La serata ha visto confrontarsi queste tre proposte, attirando l’attenzione del pubblico e degli ascolti televisivi italiani.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 14 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato vincere su Mediaset in prima serata con Sanremo Top di Carlo Conti che supera la replica del concerto di Sal da Vinci e nel preserale con L’Eredità che batte Caduta Libera, ma Canale5 conquista l’access prime time con La Ruota della Fortuna che ha la meglio su Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 14 marzo: chi ha vinto tra Sanremo Top e Sal da Vinci I dati dell'access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna Gli ascolti tv del preserale: lo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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