Ascolti TV | Sabato 14 Marzo 2026 Sanremo Top chiude in calo 17.9% la replica del concerto di Sal Da Vinci al 15.2%

Nella serata di ieri, sabato 14 marzo 2026, su Rai1 Sanremo Top ha raccolto 2.192.000 spettatori con uno share del 17,9%. La replica del concerto di Sal Da Vinci ha registrato un pubblico di 1.380.000 persone e una percentuale del 15,2%. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata, con risultati di ascolto inferiori rispetto a precedenti puntate o altri eventi trasmessi in contemporanea.

Nella serata di ieri, sabato 14 marzo 2026, su Rai1 Sanremo Top intrattiene 2.192.000 spettatori pari al 17.9% dalle 21:56 alle 00:59. Su Canale5 la replica del concerto di Sal Da Vinci Stasera. che Sera! incolla davanti al video 2.011.000 spettatori con uno share del 15.2% dalle 21:59 alle 00:29. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 The Whale raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 .altrimenti ci arrabbiamo! totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 14 Marzo 2026. Sanremo Top chiude in calo (17.9%), la replica del concerto di Sal Da Vinci al 15.2% Articoli correlati Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che seraAscolti tv sabato 14 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14... Leggi anche: Ascolti tv 14 marzo 2026: Sanremo Top, Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Tutto quello che riguarda Ascolti TV Sabato 14 Marzo 2026 Sanremo... Temi più discussi: Ascolti tv, C’è posta per te di De Filippi batte Sanremo top di Conti. De Martino supera Scotti; Ascolti tv ieri sabato 7 marzo chi ha vinto tra Sanremo Top, C'è Posta per Te e In altre parole; 'Sanremo Top' oggi 14 marzo, le anticipazioni del secondo appuntamento; C’è posta per te rischia la chiusura anticipata, Sal Da Vinci rimpiazza Maria De Filippi: la nuova programmazione. Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che seraAscolti tv 14 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv del 14 marzo, è sfida aperta tra Carlo Conti e Sal Da VinciSfida accesa tra Carlo Conti e il suo Sanremo Top e Sal Da Vinci, con il concerto Stasera che sera! per i 40 anni di carriera ... dilei.it Ho una lacrima che sta scendendo dal mio occhio”. Patty Pravo, ospite a Sanremo Top, è stata protagonista di un siparietto che ha fatto sorridere tutti in studio. Appena salita sul palco, ha detto a Carlo Conti di avere gli occhi lucidi. Subito le viene passato un f facebook Sanremo Top, scaletta: chi canta nella festa d'addio di Carlo Conti al Festival (ordine e orario) x.com