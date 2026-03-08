Ascolti tv ieri sabato 7 marzo chi ha vinto tra Sanremo Top C' è Posta per Te e In altre parole

Sabato 7 marzo 2026, le reti televisive hanno trasmesso diverse puntate che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. Tra le principali trasmissioni in prima serata ci sono state Sanremo Top e C’è Posta per Te, mentre un’altra produzione intitolata In altre parole ha completato il quadro delle programmazioni più viste. I dati sugli ascolti vengono raccolti dall’Auditel e mostrano quale programma abbia registrato i risultati più alti.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 7 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset in access prime time con Affari Tuoi, che batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e nel preserale con L'Eredità che ha la meglio su Caduta Libera, ma Canale5 si prende la rivincita in prima serata con C'è Posta per Te condotto da Maria De Filippi che si impone su Sanremo Top di Carlo Conti in onda su Rai1. In prima serata bene anche Massimo Gramellini con In altre parole (La7), giù dal podio invece Nanny McPhee – Tata Matilda (Italia1), Banana Joe (Rete4), Caccia all'agente Freegard (Rai3), Accordi & Disaccordi (Nove), F.