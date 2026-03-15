Gli ascolti tv di sabato 14 marzo 2026 mostrano una giornata di schermaglie tra le reti nazionali, con Rai 1 che trasmette “Sanremo Top” e Canale 5 che propone “Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!”. Su Rai 1 l’evento ha registrato un 17,9% di share, mentre su Canale 5 il concerto ha raggiunto il 15,2%. In seconda serata, “Affari Tuoi” ha ottenuto il 24,1%, e “La Ruota della Fortuna” il 25,4%.

Ascolti tv sabato 14 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Sanremo Top ” contro “ Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 14 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Sanremo Top vs Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! Auditel ieri sera, 14 marzo 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sanremo Top” contro “Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 14 marzo 2026: Sanremo Top (17.9%), Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! (15.2%), Affari Tuoi, (24.1%) La Ruota della Fortuna (25.4%)| Dati Auditel

Articoli correlati

Leggi anche: Ascolti tv 14 marzo 2026: Sanremo Top, Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 7 marzo 2026: Sanremo Top, C’è posta per te, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ascolti tv 14 marzo 2026 Sanremo Top 17...

Temi più discussi: Ascolti tv, chi ha vinto tra Sanremo Top e l'ultima puntata di C'è Posta per Te; Ascolti tv, C’è posta per te di De Filippi batte Sanremo top di Conti. De Martino supera Scotti; 'Sanremo Top' oggi 14 marzo, le anticipazioni del secondo appuntamento; Sanremo Top, ultima puntata: i cantanti e la scaletta di stasera. Sul palco Sayf e Samurai Jay.

Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che seraAscolti tv 14 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv del 14 marzo, è sfida aperta tra Carlo Conti e Sal Da VinciSfida accesa tra Carlo Conti e il suo Sanremo Top e Sal Da Vinci, con il concerto Stasera che sera! per i 40 anni di carriera ... dilei.it

Ho una lacrima che sta scendendo dal mio occhio”. Patty Pravo, ospite a Sanremo Top, è stata protagonista di un siparietto che ha fatto sorridere tutti in studio. Appena salita sul palco, ha detto a Carlo Conti di avere gli occhi lucidi. Subito le viene passato un f facebook

Sanremo Top, scaletta: chi canta nella festa d'addio di Carlo Conti al Festival (ordine e orario) x.com