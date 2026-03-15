ascolti chi ha vinto la strana sfida sanremo top sal da vinci

Gli ascolti del sabato sera mostrano che su Rai1, dopo la presentazione, Sanremo Top ha attirato circa 2.745.000 spettatori con il 14,8% di share. La trasmissione Sal Da Vinci, invece, ha ottenuto risultati diversi, senza superare i numeri di Sanremo Top. I dati si riferiscono alle performance televisive di questa particolare serata.

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, su Rai1, dopo la presentazione (2.745.000 – 14.8%), Sanremo Top calamitare 2.192.000 spettatori pari al 17.9%. Su Canale5 la replica del concerto di Sal Da Vinci Stasera. che Sera! fa cantare 2.011.000 spettatori con uno share del 15.2% (Extra: 816.000 – 12.1%). Su Rai2 F.B.I. raccoglie 718.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto si porta a casa 908.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 The Whale registra 595.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete4 .altrimenti ci arrabbiamo! intrattiene 847.000 spettatori (5.4%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.124.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 669. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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