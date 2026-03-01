Il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo è Sal Da Vinci, che ha portato sul palco la canzone “Per sempre si”. Secondo classificato è Sayf. La kermesse si è svolta nelle ultime settimane, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La serata finale si è conclusa con la proclamazione dei risultati ufficiali.

Sal Da Vinci con “Per sempre si” vince la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, Sayf arriva secondo. Il Premio della Critica Mia Martini è andato a Fulminacci, mentre Serena Brancale vince il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Tim. Sal Da Vinci con “Per sempre si” è il vincitore della 76ima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2026. Il cantante trionfa sul palco del Teatro Ariston con il brano dal titolo “Per sempre si”. Alla fine Sal Da Vinci con “Per sempre si” è il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. “Grazie ringrazio tutti, non sto capendo niente, ma voglio dedicare questo premio alla mia famiglia e alla mia città Napoli” – dice il vincitore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da Vinci con "Per sempre si"

Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

