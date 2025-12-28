Festa per i 102 anni di Maddalena Nel 2025 sei compleanni centenari all' Airoldi e Muzzi tutte donne

Il 2025 si conferma un anno speciale alla Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco, dove si sono celebrati diversi compleanni centenari. Questa volta è toccato alla signora Maddalena Schiefer, vedova Amici, che ha raggiunto i 102 anni. Un momento di festa sobrio e rispettoso, che testimonia la lunga vita e il valore delle persone anziane nella comunità.

Un altro compleanno centenario alla Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco. A festeggiare questa volta i 102 anni è stata la signora Maddalena Schiefer, vedova Amici. Nata il 25 dicembre 1923 a Lugano, dove ha vissuto fino al matrimonio con il dentista lecchese Giovanni Amici, vedova da più di 60 anni.

