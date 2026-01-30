Gli Stati Uniti hanno inviato un aereo militare in Azerbaigian. Si tratta di un Mc-130J Commando II, un velivolo usato per operazioni speciali. L’aereo si trova nel Paese del Caucaso, ma potrebbe essere collegato a missioni nel Medio Oriente, soprattutto verso l’Iran. La presenza di questo tipo di velivoli suggerisce che gli Stati Uniti vogliono monitorare o intervenire in aree di interesse strategico nella regione.

Gli Stati Uniti hanno inviato un aereo Mc-130J Commando II in Azerbaijan. Si tratta di una versione altamente modificata di un aereo da trasporto tattico assegnato al Comando per le operazioni speciali e clandestine dell'Us Air Force, ma la sua missione potrebbe essere collegata alle operazioni che potrebbero interessare il teatro mediorientale, in particolare l’Iran, attorno al quale è stato schierato un potente dispositivo militare. L’aereo, un quadrimotore a turboelica basato sulla cellula del venerabile C-130 Hercules, è stato sviluppato per operazioni di infiltrazione ed esfiltrazione che le forze speciali statunitensi possono dover condurre nel corso di missioni clandestine in territori politicamente sensibili, ostili o interdetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Usa schierano un aereo speciale in Azerbaigian: ecco cosa sappiamo dell'Mc-130J Commando II

